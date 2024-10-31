Столичная милиция задержала бывшего депутата, ныне блогера Нурлана Мотуева, известного своими видео в соцсетях.

Как сообщили в ГУВД Бишкека, 16 октября оперативники во время мониторинга соцсетей Мотуева обнаружили, что тот в своем видео «негативно выражался в отношении нацменьшинств».

По данным милиции, лингвистическая экспертиза подтвердила, что в его публикациях есть «признаки пропаганды исключительности превосходства, неполноценности человека по признаку национальной принадлежности».

По заключению экспертов следствие возбудило против Мотуева уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

55-летнего Нурлана Мотуева водворили в ИВС.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop