После убийства вора в законе Камчы Кольбаева ГКНБ стал задерживать бизнесменов за «финансирование» его ОПГ. Это с самого начала походило на передел собственности, в ходе которого задержанные вынуждены менять бизнес и деньги на свободу. И мы нашли подтверждение. Рассказываем, как приближенные и родственница Садыра Жапарова получили у владельцев текстильный рынок «Мадина» и прилегающие к нему предприятия в Бишкеке общей площадью 32 га .

«Мадина» уходит к сыну Абдукадыра

Недалеко от центра Бишкека уже почти 25 лет работает текстильный рынок «Мадина» с большим выбором тканей, фурнитуры и оборудования. Швейники со всего Кыргызстана едут туда за оптовыми покупками. Рынок принадлежал бизнесмену Турсунтаю Салимову. Он был основателем и совладельцем «Мадины» с 2001 года.

В начале 2023 года Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) выдал семейной компании Салимова «Мадина Групп» кредит на строительство Оптово-логистического текстильного комплекса на месте парковки рядом с рынком. Деньги выделили под залог земли парковки.

4 октября 2023 года в Бишкеке сотрудники ГКНБ во время задержания застрелили Камчы Кольбаева. Спустя три дня спецслужба арестовала Салимова за причастность к ОПГ. Но в марте 2024 года его выпустили из-под стражи: по неофициальной информации, Салимов выплатил государству $15 млн.

Освобождение Салимова удивительным образом совпало с его «освобождением» от собственности. В мае 2024 года землю под новым строящимся комплексом сняли из-под залога РКФР. А в августе эта земля, вместе с семейной компанией Салимова «Мадина групп» и самим рынком «Мадина» перешла к компании «Тарим Трэйд».

Кто же эти счастливцы, в одночасье отхватившие оптовую торговлю текстилем с 25-летней историей? Соучредителем «Тарим Трэйд» числится Пальван Нур Мухаммед. Это сын уйгурского теневого бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра — одного из главных фигурантов расследования OCCRP, «Азаттыка» и «Клоопа» о контрабанде, и сват Райымбека Матраимова, чье имя стало в Кыргызстане синонимом таможенной коррупции.

После выхода расследования Абдукадыр надолго затаился, но в 2023 году появился на публике вновь — уже в компании Садыра Жапарова. На недоуменные вопросы по этому поводу президент ответил, что на бизнесмена нет уголовного дела, и для него главное, что он готов инвестировать деньги в экономику страны. А вскоре OCCRP, Temirov Live и «Клооп» обнаружили, что бизнес-партнерами Абдукадыра стали друзья сына президента Рустама.

Резюмируем: Салимов переписал «Мадину» и компанию «Мадина групп» (вместе с землей и проектом Оптово-торгового комплекса) на фирму партнера Жапарова. У которой, судя по документам об иностранном участии, даже нет права владеть землей.

На самом рынке в это время шла непонятная возня. Как рассказали «Клоопу» продавцы с «Мадины», сначала представители мэрии Бишкека объявили им о переносе рынка в пригород, но потом процесс приостановили. В марте 2024 года мэрия анонсировала демонтаж павильонов, которые влезли на муниципальную землю с южной стороны «Мадины». Чиновники объяснили это благоустройством прилегающей улицы Менделеева. Но позже торговцы узнали, что рядом с «Мадиной» строится новый текстильный рынок.

По спутниковым снимкам в Google Earth видно, что мэрия сносит павильоны, которые мешали строительству подхода к новому рынку. И что его строительство совпало по времени с выдачей кредита РКФР Салимову. Выглядит так, будто кто-то положил глаз на бизнес Салимова и начал стройку, испугавшись конкуренции со стороны его комплекса. Кто же строит новый рынок?

Был бетон, будет шифон

«Они строят новый рынок в верхней части “Мадины”, — рассказал журналисту-расследователю Болоту Темирову иностранный бизнесмен Ерлан Бекмырза. — [Брат президента] Сабыр Жапаров, [бывший советник президента] Арзыбек Бурканов и близкий друг [главы МВД] Улана Ниязбекова. Показали проект, у меня есть видео. Я вам отправлю. Они сказали что закроют “Мадину” и всех торговцев переведут на их новый рынок».

«Клооп» решил проверить это и обнаружил: стройка рядом с «Мадиной» идет на месте частного «Завода ЖБИ». В советское время он назывался «Фрунзеэнергострой» и с 1960 года выпускал железобетонные конструкции для энергетики. В 1991 году завод акционировали и переименовали. Предприятие, сохранившее структуру и коллектив, делало более 150 видов продукции, востребованной строителями Кыргызстана, Казахстана и России. Годовой оборот акционерного общества достигал 500 млн сомов.

Но завод привлекал не только этим. Около 13 гектаров земли под ним находятся близко к центру столицы и граничат с «Мадиной». При этом на участке есть собственная железнодорожная ветка с выходом на маршрут Бишкек-Луговая (Казахстан). Одну только эту землю можно оценить в $14 млн.

С 2021 года «Завод ЖБИ» начали проверять налоговая и прокуратура. Они утверждали, что предприятие не выплатило налоги. Налоговая подала против завода иск о принудительном взыскании, и в ноябре 2021 года на его имущество наложили арест. Через год на месте предприятия вырыли котлован. А в апреле 2023 года там уже был фундамент нового строения — это видно на спутниковом снимке в сервисе Google Earth.

Формально ОАО «Завод ЖБИ» все еще существует, но число его работников снизилось со 128 до девяти. Один из источников рассказывал «Клоопу», что предприятие распродало оборудование еще до того, как чиновники отобрали у владельцев землю под заводом, а на его территории началось строительство.

«Клооп» выяснил, что близкие Садыра Жапарова получили доступ к активам «Завода ЖБИ» через сделки с руководителем и акционером предприятия Александром Полянским. Через полгода после ареста имущества завода он учредил несколько совместных компаний с детьми бывшего советника президента Арзыбека Бурканова — Азатом и Мээрим — и женой брата президента Сабыра Жапарова Бурул Кыштобаевой.

В июле 2022 года Полянский вместе с Азатом Буркановым и Бурул Кыштобаевой основал компанию «Ала-Тоо Гранд». А в апреле 2023 года вместе с Мээрим Буркановой учредил фирму «Российский металл».

В сентябре 2024 года собственники компании «Ала-Тоо Гранд» поменялись: единственным учредителем становится некто Дооталиев Нурлан Асанакунович. В соцсетях человек с таким именем дружит с Садыром Жапаровым и его братом Орозбеком. Но с семьей президента его связывает не только это. В 2022 году жена Сабыра Жапарова Бурул Кыштобаева продала Дооталиеву дом в жилмассиве Кок-Жар, а через шесть месяцев он перепродал этот дом дочери Сабыра Жапарова Гүлзинат.

Тем временем «Завод ЖБИ» тоже поменял собственников. Раньше более 20% акций завода принадлежали иностранцам, поэтому владеть землей он не мог и арендовал ее у мэрии. 23 апреля 2023-го, когда глава завода Полянский основал общий бизнес с Мээрим Буркановой, арест с предприятия сняли. Летом того же года, по данным портала Investfunds, кто-то выкупил акции «Завода ЖБИ». А в апреле 2024 года арендованные заводом земли объединили в один участок площадью около 13 Га и передали заводу в собственность.

А совсем недавно, 17 октября 2024 года, владельцем 41,88% акций «Завода ЖБИ» стал Александр Ильич Голенко. Как выяснил Temirov Live, Голенко связан с управляющим делами президента Каныбеком Туманбаевым и с компаниями, которым тот покровительствовал. Эти компании выигрывали тендеры государственной монополии «Кыргыз темир жолу».

Все это напоминает захват другого старейшего завода железобетонных изделий — «Кум-Шагыл». Его тоже с 2021 года изводили проверками, а потом мэрия Бишкека и Управделами президента во главе с Туманбаевым отобрали его у частных собственников.

В июле 2024 года Голенко также стал одним из учредителей компании «Пилон», зарегистрированной на территории завода. Раньше эта фирма принадлежала директору и акционеру «Завода ЖБИ» Полянскому и его партнерам. Теперь компаньонами Голенко в ней выступают Мырсалиев Абдымалик Чортомбаевич и Бокушова Гульбара Омурбековна. Мырсалиева журналисты Temirov Live называли дядей главы МВД Улана Ниязбекова. А Бокушова — свояченица Арзыбека Бурханова. А в 2023 году, до того как «Пилон» перешел в руки новым владельцам, одним из его учредителей был брат президента Сабыр Жапаров.

Теперь новые акционеры ведут на месте «Завода ЖБИ» стройку. Несколько торговцев с «Мадины» и бизнесмен Ерлан Бекмырза сообщили «Клоопу», что там строится новый рынок. Вероятно для того, чтобы объединить его с «Мадиной» — и еще одним объектом, о котором пойдет речь ниже.

«Сан Сити» перешел к другу президента

В 2005-2007 годах на двух гектарах земли рядом с рынком «Мадина» и «Заводом ЖБИ» бизнесмен Борис Сан построил спортивно-развлекательный центр «Сан Сити»: бассейны, аквапарки, спортзалы.

В июле 2023 года — когда руководитель «Завода ЖБИ» Полянский открыл с родственниками Арзыбека Бурканова и невесткой президента Бурул Кыштобаевой компанию «Ала-Тоо Гранд» — сын Бориса Сана Александр открыл с ними же компанию «Астана Гранд». То же время, то же место, те же партнеры, слово «Гранд» в названии — многовато для простого совпадения.

Но еще больше совпадений в этой истории с судьбой хозяина рынка «Мадина» Турсунтая Салимова.

В конце ноября 2023 года, через два месяца после убийства Камчы Кольбаева, ГКНБ задержал Александра Сана по тому же обвинению, что и Салимова — за связь с покойным авторитетом. Уже 19 декабря 2023 года Сана отпустили. Спецслужба сообщила, что бизнесмен в качестве «возмещения» отдал государству 500 млн сомов и туристический комплекс «Рух Ордо» на Иссык-Куле. Комплекс перешел сначала Госимуществу, а потом Управлению делами президента.

Но 8 января 2024 года Александру Сану пришлось расстаться и с «Сан Сити»: спортивно-развлекательный центр оформили на компанию «Баткен Курулуш». Она принадлежит экс-советнику президента Арзыбеку Бурканову. В августе 2024 года ее соучредителем стала все та же Бурул Кыштобаева. Об этом ГКНБ уже, конечно, не сообщал.

Снимок Google Earth, сделанный в мае 2024 года, показывает, что спорткомплекс «Сан Сити» снесли, и на его месте началось строительство. Судя по спутниковым снимкам, это продолжение нового рынка, где оптовая торговля тканями, фурнитурой и швейным оборудованием будет обогащать родственников президента. Работник на рынке Мадина сказал «Клоопу», что на месте «Сан Сити» также строят новый рынок — «вторую “Мадину»».

Суконный комбинат уходит к сыну Абдукадыра

Кроме рынка «Мадина», фирма сына Абдукадыра «Тарим Трэйд» получила еще один большой участок и сооружения рядом с ним. Эта земля принадлежала «Кыргызскому камвольно-суконному комбинату». Основной долей его имущества владели люди, аффилированные с опальным основателем холдинга «Аю» Шаршенбеком Абдыкеримовым.

В сентябре 2023 года ГКНБ сообщил, что «вернул» в госсобственность имущество «Кыргызского камвольно-суконного комбината». Комитет сообщал, что люди Абдыкеримова незаконно приобрели часть имущества комбината с землей в 4,1 га.

Но «Клооп» выяснил, что кроме этой земли государству отошли и соседние участки. Одним из них владела строительная компания T.S.Group родственников Шаршенбека Абдыкеримова и Турсунтая Салимова.

В ноябре 2023 года ГКНБ сообщал, что T.S.Group незаконно вывела из собственности «Кыргызского камвольно-суконномого комбината» склады общей площадью 4,5 га. В начале мая 2024 года компания и сам участок земли отошли государству в рамках борьбы с ОПГ.

В конце того же месяца правительство объединило все эти участки в один площадью 9 га и продало в рассрочку компании «Тарим Трэйд».

Напомним, что по данным Минюста эта компания имеет иностранное участие. То есть, как минимум один из ее владельцев не является гражданином Кыргызстана. Продажа земли такой компании противоречит нормам Конституции и Земельного кодекса, где прямо написано, что земля не может находиться в частной собственности иностранных граждан и юридических лиц с иностранным участием. Но когда речь идет о партнерах президента, закон, видимо, никого не останавливает.

Друзьям все, остальным — закон

Предположим, Абдыкеримов действительно приобрел часть камвольно-суконного комбината преступным путем. Но почему государство, отобрав это имущество, не выставило его на аукцион, а продало сыну Абдукадыра, да еще и в рассрочку?

Садыр Жапаров любит сравнивать себя с основателем Сингапура Ли Куан Ю, который сажал проворовавшихся друзей. Однако сам президент живет, скорее, по принципу «друзьям все, остальным — закон».

Арзыбек Бурканов называл Садыра Жапарова другом и президент подтверждал это. В 2012 году Генпрокуратура заявляла, что будучи депутатом Садыр Жапаров по поддельным документам оформил здание в центре Бишкека на подставное лицо. А после пытался продать его Арзыбеку Бурканову. Но не смог: здание арестовала городская прокуратура. В итоге, несмотря на арест, Жапаров все же перепродал недвижимость — племяннику своего друга Камчыбека Ташиева, Шумкару Жаныбек уулу.

Имущество бизнесменов, арестованных ГКНБ, уже переходило к окружению главы Комитета и президента страны. Ранее «Клооп» выяснил, что Белальминское месторождение угля, принадлежавшее бывшему начальнику милиции Жалилу Атамбаеву, перешло к российскому бизнесмену Николаю Коробовскому. Это деловой партнер окружения Садыра Жапарова и руководителя ГКНБ Ташиева по «Футбольной академии Барселоны» в Кыргызстане. Коробовский также выступал спонсором госпроектов жены президента Айгуль Жапаровой.

Все это больше напоминает не борьбу с коррупцией, а монополию на коррупцию, которая позволена только приближенным. И «Мадина», вероятно, не последний рынок, на который положила глаз свита правящего тандема.



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