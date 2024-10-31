В Первомайском райсуде Бишкека 31 октября прошло очередное заседание по делу экс-сотрудника Национальной академии наук Жоомарта Карабаева, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам.

На заседании адвокат Акынбек Ногоев попросил суд отпустить его подзащитного под подписку о невыезде. Защитник попросил учесть то, что Карабаев имеет положительные характеристики, у него есть постоянное место жительства и он является единственным кормильцем, на иждивении которого содержится мать, нуждающаяся в постоянном уходе. Также адвокат обратил внимание на то, что Военная прокуратура проверяет заявление Карабаева об угрозах со стороны следователя ГКНБ.

Гособвинение выступило против и попросил суд не менять меру пресечения Карабаеву. Прокурор сказала, что информация об угрозах в отношении Карабаева еще не подтверждена, и, несмотря на положительную характеристику, он обвиняется в совершении тяжкого преступления.

В итоге суд удовлетворил ходатайства защиты и отпустил Карабаева под подписку о невыезде.

Следующий процесс по этому делу назначен на 6 ноября.

Жоомарта Карабаева задержали в июле этого года. Ему предъявили обвинения по статье о призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами.

Адвокаты Карабаева уверены, что причиной уголовного преследования их подзащитного стал его отказ писать судебные экспертизы под диктовку силовиков и критика в адрес бывших коллег, которые согласились это делать.