Сотрудники ГУВД Бишкека задержали мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве 17-летней падчерицы.

По их данным, 30 октября с заявлением в милицию Первомайского района обратилась мать несовершеннолетней. Она рассказала, что ее 52-летний муж украл ее дочь от прошлого брака. По ее словам, они скрылись на авто марки BMW Х5.

Позже милиция нашла тело похищенной на территории Чуйской области. Самого подозреваемого задержали уже на другом авто в Иссык-Кульской области при попытке покончить с собой.

По этому факту возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Убийство».

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