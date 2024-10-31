Сегодня Первомайский райсуд Бишкека отпустил экс-сотрудника Национальной академии наук Жоомарта Карабаева под подписку о невыезде.

Карабаев сообщил журналистам, что ему предъявили обвинение по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти.

«Думаю, что на предстоящем процессе тоже вынесут правильное, законное решение. Считаю сегодняшнее решение суда правильным. Но хочу отметить, что я не призывал к захвату власти, массовым беспорядкам. У меня и мыслей таких не было. В тоже время хочу извиниться, если я по каким-то причинам оскорбил честь и достоинство вышестоящих людей. Что касается пыток, по ним с адвокатами позже дадим подробную информацию»,— заявил он.

Следующий процесс по этому делу назначен на 6 ноября.

видео: Клооп