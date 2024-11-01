Ленинский райсуд приговорил активиста Афтандила Жоробекова к выплате штрафа в 70 тысяч сомов. Об этом сообщили в правозащитной организации «Кылым Шамы».

Суд признал его виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти с с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей.

До вступления приговора в силу Жоробеков будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее он находился под домашним арестом.

Активиста Афтандила Жоробекова задержали 7 декабря прошлого года. На следующий день его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. До своего задержания он планировал провести митинг против изменения флага. Ему предъявили обвинение по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам».

По делу Жоробекова назначили две лингвистические экспертизы. В первой государственный и независимый эксперты дали противоположные заключения, из-за чего суд решил приостановить дело и назначить повторную экспертизу.

Несмотря на то, что дело было приостановлено 20 марта, активист продолжал находиться под стражей из-за отсутствия результатов повторной экспертизы. Жоробекова отпустили под домашний арест лишь 15 июня.

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