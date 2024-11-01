Кабмин подписал постановление, которым утвердил концепцию о переходе на 12-летнюю систему общего образования. Об этом сообщило Минобразования, которое разработало документ.

В ведомстве напомнили, что возраст выпускника школы останется таким же, как при 11-летнем обучении. То есть нулевой класс займет место первого — дети начнут ходить в школу в шесть лет.

Согласно документу, новую систему будут внедрять поэтапно. По плану первый подготовительный этап уже подходит к концу. Так, с 2021 по 2025 год обновятся образовательные стандарты, программы и обучение учителей.

В 2025-2026 годы начнется стартовый этап. В это время шестилетние дети и те, которым немного меньше шести, должны будут начать обучение в первом классе по 12-летней системе.

«Дети, прошедшие предшкольную программу «Наристе» в дошкольных учреждениях и школах переходят во второй класс 12-летней школы для обучения по новым стандартам и программам», — добавили в Минобразе и подчеркнули, что каждый ученик сможет перейти через класс лишь единожды.

Первые переходы на новую систему будут проходить в 2025/2026 учебном году:

третьеклассники (2015 года) — в 5 класс

шестиклассники (2012 года) — в 8 класс.

Второй этап пройдет в 2026/2027 учебном году:

третьеклассники (2016 года) — в 5 класс

шестиклассники (2013 года) — в 8 класс

девятиклассники (2010 года) — в 11 класс

И последний — в 2027/2028 учебном году:

третьеклассники (2017 года) — в 5 класс

шестиклассники (2014 года) — в 8 класс

девятиклассники (2011 года) — в 11 класс

«Первый выпуск полноценной 12-летней школы будет в 2036/2037 году [выпускниками будут те, кто родился в 2019 году]. То есть те, кто будут переходить из класса в класс постепенно, без прыжков», — заявили в Минобразе.

Разговоры о переходе на 12-летнее обучение велись с 2022 года. 13 марта Садыр Жапаров сообщил, что не против подобного перехода. В Минобразовании отмечали, что при 12-летнем обучении не вводится дополнительный год обучения, а ликвидируются «нулевые» классы.

15 марта члены Кабмина одобрили распоряжение «О модернизации структуры среднего общего образования».