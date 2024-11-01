Госканал УТРК выпустил сюжет, посвященный предложению властей изменить гимн страны.

В ролике историк Кыяс Молдокасымов заявил, что считает правильным, когда страна меняет идеологию через изменение гимна. По его мнению, Кыргызстан — «развивающаяся страна», поэтому содержание гимна должно быть уже другим.

«Да, в свое время наш гимн был уникальным и великолепным. Слова вдохновляли кыргызстанцев на совершение новых побед после обретения независимости […] Но сейчас ситуация изменилась […] Для сравнения: в гимне соседней страны поют о построении нового Узбекистана»,

— сказал он.

Похожее мнение высказал и экс-глава Нацкомиссии по госязыку Каныбек Осмоналиев. Он же считает, что с лингвистической точки зрения нынешний гимн поется от третьего лица.

«Народ, особенно молодежь, требует [изменить гимн], чтобы показать себя: “Я люблю свою родину, я — кыргызстанец, мой Ала-Тоо, мой Манас”. [Требует], чтобы мы получили настоящий гимн, который поддерживает дух кыргызского народа, дух Манаса и наших вековых традиций и достижений»,

— считает Осмоналиев.

Тем временем народный артист и гендиректор Кыргызского нацакадемического театра оперы и балета Муратбек Бегалиев отметил, что после написания гимна нужно обязательно [обсудить текст гимна] с кыргызстанцами.

В сюжете УТРК говорится, что нынешний гимн уже «неоднократно» критиковали и раньше. Журналисты привели в пример исключение второго куплета гимна из-за слова «бейкуттук» (спокойствие) в 2012 году. По словам властей, префикс «бей» придавал противоположное значение слову «кут» (счастье).

Инициативу об изменении гимна страны высказал спикер парламента Нурланбек Шакиев. По его мнению, республика сейчас «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР.

Затем президент Садыр Жапаров заявил, что в новом гимне нужно петь о том, что мы уже независимы, а не «освободились» и только обрели независимость. Накануне эту инициативу поддержал и замглавы Кабмина Эдиль Байсалов. Он заявил, что каждый кыргызстанец хочет «признаваться в любви своей родине и петь гимн полной грудью», но сейчас так «не получается».