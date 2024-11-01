Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал расследование «Клоопа» и Temirov Live о том, как друзья и близкие Садыра Жапарова завладели оптовым текстильным рынком «Мадина» в Бишкеке.

Орунбеков заявил на своей фейсбук-странице, что в расследовании нет «ни одного подтверждающего и заверенного документа». По его словам, материал журналистов «основан на слухах».

«Нас не остановят такие очернения. Наш лидер тоже говорил: “Не отвлекайтесь на таких сплетников”. Команда президента днем и ночью работает над реализацией амбициозных планов и продолжит работать на благо простых людей»,

— написал он.

Глава пресс-службы президента напомнил, что государство заблокировало сайт «Клоопа», а Болота Темирова вовсе выслало из страны. Орунбеков призвал кыргызстанцев не верить таким источникам.

«Вы верите тем, чья репутация сомнительна? […] “Мы так слышали, люди так говорили, поэтому мы так думаем” — на таких слухах подготовлено [расследование]»,

— высказался чиновник.

Накануне «Клооп» совместно с Temirov Live опубликовал расследование «Швейные короли. Как друзья и близкие президента завладели рынком “Мадина”».

Журналисты выяснили, что рынком теперь владеет сын бывшего короля контрабанды Хабибуллы Абдукадыра, который ведет бизнес с друзьями сына президента Рустама Жапарова.

Ранее «Мадиной» владел Турсунтай Салимов — но силовики обвинили его в финансировании ОПГ Камчы Кольбаева и лишили текстильного бизнеса.

По данным журналистов, Абдукадыр также завладел Кыргызским камвольно-суконным комбинатом, расположенным рядом с рынком. При этом в сентябре 2023 года ГКНБ сообщал, что комбинат «вернули» в госсобственность.

Уже в марте этого года мэрия Бишкека объявила о переносе рынка «Мадина», однако потом отменила эти планы. Позже власти начали сносить павильоны с южной стороны рынка. Выяснилось, что рядом с «Мадиной» строят огромный новый рынок.

Журналисты узнали, что строительство ведут брат президента Сабыр Жапаров, бизнес-партнер президента Арзыбек Бурханов и друг главы МВД Улана Ниязбекова.

Бурханов в свою очередь получил оздоровительный центр «Сан Сити», а партнер Управделами президента Александр Голенко — завод ЖБИ. Оба эти объекта также находятся рядом с рынком «Мадина».