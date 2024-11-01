Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека 31 октября, удовлетворив ходатайство следователя ГСУ ГКНБ.

По словам сына политика Руслана Бекназарова, следствие ни разу не допрашивало его отца. Он полагает, что они заняты поисками богатства Бекназарова.

Азимбека Бекназарова задержали 12 сентября по подозрению в легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере. Затем решением Первомайского райсуда политика заключили под стражу до 2 ноября.

По данным спецслужб, Бекназаров причастен к хищению и растрате денег, изъятых в банковских ячейках и в Доме правительства во время апрельской революции 2010 года.

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