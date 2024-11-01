Госдепартамент, Минфин и Минторговли США ввели санкции против почти 400 организаций и лиц, которые сотрудничают с Россией и поставляют им товары, использующиеся для продолжения войны в Украине.

В числе подсанкционных организаций оказалась кыргызская компания ООО «Сервис Флай Бишкек» (Service Fly Bishkek). По данным властей США, компания с января по май 2024 года поставляла российской компании ООО «Warehouse Foress» товары на сумму более $1,2 млн.

Согласно данным Минюста КР, Service Fly Bishkek занимается «оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием», а владеет ею Магамед Омаров. Тем временем российская компания занимается ремонтом и техобслуживанием воздушных судов.

«Товары категории CHPL [были отправлены] из США и ЕС, включая микроэлектронные и авиационные компоненты»,

— говорится в заявлении Госдепа.

Госдеп США отметил, что власти страны «стремятся разрушить сети и каналы, через которые Россия закупает технологии и оборудование для военных целей у третьих стран». Так, санкции направлены на тех стран-экспортеров, которые имеют «решающее значение для военно-промышленной базы РФ».

Ранее власти США внесли ряд кыргызстанских компаний в санкционный список из-за сотрудничества с российскими промышленными объектами. Так, в последний раз в этом списке оказались «Транзит Сервис Бишкек» и ОсОО «Нова проект».

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и страны Евросоюза ввели санкции против России и ужесточили экспорт технологий, которые могут использоваться для военных целей.

В вопросе вторжения России в Украину власти Кыргызстана официально придерживаются нейтралитета. Однако Россия продолжает получать западные технологии через Кыргызстан, Казахстан и другие страны, которых ограничения не коснулись.