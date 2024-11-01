Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева призвала госорганы обеспечить соблюдение прав пострадавшей от насилия 22-летней женщины в Сокулуке.

«В Сокулуке молодая женщина подверглась насилию. Все это происходило в присутствии детей. Это чудовищное преступление. Требуются безотлагательные меры по предупреждению семейного насилия, а также обеспечения безопасности детей»,

— заявила омбудсменка.

Сотрудники института Акыйкатчы посетили в больнице пострадавшую. По словам директора Сокулукской райбольницы, состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

«Она была жестоко избита, вся синяках и гематомах. У нее одна колотая рана на бедре, нанесенная острым предметом, сотрясение мозга, неврологическое проявление, сорваны накладные ногти. Подозрение на ушиб головного мозга и почек»,

— сообщил врач.

Сотрудники института Акыйкатчы побеседовали с матерью пострадавшей. По ее словам, дочь вышла замуж в 16 лет — ее украли. Семейная пара недавно вернулась с заработков.

«Раньше он ее не избивал. Но пугал и шантажировал тем, что может наносить вред и даже убить меня»,

— говорит женщина.

У пары две дочери, которые сейчас находятся у родственников. По словам их бабушки, девочки стали свидетелями насилия, а мужчина снимал свои действия на видео. Женщина попросила помочь наказать супруга дочери по всей строгости.

Пострадавшей предоставят бесплатного адвоката и психологическую помощь.

Инцидент произошел в Сокулукском районе 28 октября. По данным издания 24.kg, мужчина вырвал 22-летней гражданской жене накладные ногти, «нанес три ножевых ранения, в результате чего были повреждены внутренние органы. Когда в дом на крики женщины забежали очевидцы, мужчина пытался изувечить её пилой».

Постановлением Сокулукского райсуда подозреваемого заключили в СИЗО-1 Бишкека до 27 декабря.