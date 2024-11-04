В городе Орловка Кеминского района сотрудник детского дома избил 13-летнего воспитанника.
По данным ГУВД Чуйской области, инцидент произошел 22 октября около 10:00 в столовой. Сотрудник учреждения во время разговора с подростком несколько раз ударил его по лицу. В результате чего мальчик получил телесные повреждения.
Для установления степени травм назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки сотруднику будет дана юридическая оценка, сообщили в милиции.
Источник издания 24.kg уточнил, что нападавший — муж директора учреждения. «Он без причины несколько раз ударил подростка по лицу, оставив синяки вокруг глаз и на лице», — пишет издание.
Фото: 24.kg
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