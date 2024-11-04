С приходом к власти в октябре 2020 года Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева на политической арене Кыргызстана многое изменилось. Стали нормой уголовные дела против активистов и журналистов, но под волной репрессий оказываются и рядовые граждане: строитель, работник вулканизации, пенсионерка.

Дата-отдел «Клоопа» изучил уголовные дела с 2020 по 2024 года и выяснил масштаб политических репрессий в Кыргызстане.

За четыре года президентства Садыра Жапарова за решеткой оказались 140 человек. Среди них:

38 активистов;

34 политика;

21 журналист;

20 прочих пользователей соцсетей.

Об этом «Клооп» узнал, проведя исследование о людях, которые подверглись уголовному преследованию по политическим мотивам во время президентства Жапарова. Это люди, которые за выражение своего мнения месяцами сидели в СИЗО, а некоторые — и в колониях.

А теперь подробнее о том, что мы нашли в нашем исследовании.

Рядовые граждане тоже подвергаются репрессиям

Если дела известных активистов, журналистов и политиков хорошо освещаются СМИ, то дела против рядовых кыргызстанцев остаются практически незамеченными. Зачастую мы даже не знаем их полных имен, профессий и чем закончилось их уголовное дело — есть только факт его возбуждения.

Вот пара примеров таких дел.

Дело за пост с афоризмами

55-летнего работника вулканизации Тариэля Ботбаева из-за нескольких постов сцитатами философов обвинили в «попытке свержения власти» и в «разжигании розни». Мужчину оштрафовали на 120 тысяч сомов.

«Я был в шоке от заключения экспертов, когда ознакомился с постами Тариэля Ботбаева, — говорил его адвокат Нурлан Токталиев. — Это обычное высказывание, слова даже не его, а философов, обычные афоризмы и не более. И из-за этого калечить жизнь человеку? Он ведь обычный работяга».

Штраф пенсионерке

Пенсионерка Салия Таштанова записала видеообращение к президенту и главе ГКНБ с жалобами на рост цен и несправедливость ареста оппозиционера Адахана Мадумарова.

За это 70-летнюю женщину поместили в СИЗО и только спустя 11 дней позволили выйти под домашний арест.

Женщину признали виновной в «публичных призывах к насильственному захвату власти» и оштрафовали на 50 тысяч сомов.

«Рабочая» статья о массовых беспорядках

Для политического преследования власти чаще всего используют статью о массовых беспорядках. Что интересно, в подавляющем большинстве дел самих «беспорядков» и не было — людей отправляют в СИЗО за «приготовление» к ним.

Как, например, в деле писателя Олжобая Шакира. Он написал пост, что собирается провести мирный митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле — и угодил за решетку.

Контроль интернета

В Кыргызстане за последние годы за критические посты в соцсетях возбудили 54 уголовных дела.

Активистка Зарина Торокулова получила пять лет колонии за репост двух видео Олжобая Шакира о планирующемся мирном митинге.

Месяцы в СИЗО как способ заставить молчать

Согласно базе «Клоопа», суды по политическим делам выносят примерно одинаковое количество обвинительных и оправдательных приговоров. Но итоги по делам 61 человека неизвестны.

Тем не менее, каким бы ни был приговор, судьи предпочитают месяцами держать подсудимых в следственных изоляторах (СИЗО). Закон позволяет им выбирать более гуманные меры пресечения: домашний арест или подписку о невыезде, но в 70% дел людей отправляют в СИЗО.

Из СИЗО прямиком в больницу

Нахождение в следственном изоляторе негативно отражается на здоровье подсудимых. Согласно нашей базе, как минимум, 30 человек жаловались на серьезные проблемы со здоровьем во время пребывания в СИЗО.

18 человек госпитализировали прямо из СИЗО в больничную палату.

Дети без родителей

Как минимум у 31 человека на свободе остались несовершеннолетние дети. Ребенок журналистов Махабат Тажибек кызы и Болота Темирова остался без обоих родителей. Мама — в колонии, а отца насильно депортировали из страны.

Так фигурантка Кемпир-Абадского дела Клара Сооронкулова поздравляла своего 11-летнего сына с днем рождения из СИЗО.

Итоги четырех лет:

140 человек подверглись гонениям за свою позицию, мнение, пост или критику;

35 человек осудили;

22 человека объявляли голодовку в знак протеста;

11 человек жаловались на пытки в СИЗО;

Двое скончались во время следствия.

Как мы собирали эту базу?

Мы собрали и проанализировали данные о случаях уголовного преследования по определенным статьям в Кыргызстане во время президентства Садыра Жапарова. Для этого мы изучили публикации СМИ, выходившие с конца 2020 года и фиксирующие задержания активистов, журналистов, политиков и рядовых граждан по статьям «Массовые беспорядки», «Насильственный захват власти», «Публичные призывы к насильственному захвату власти» и «Возбуждение межрегиональной вражды».

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