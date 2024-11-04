Следственный судья Свердловского райсуда 1 ноября удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ о проверке законности и обоснованности задержания Нурлана Мотуева. Задержание признано законным и обоснованным.

Как сообщили в горсуде, Мотуева отпустили под домашний арест до 29 декабря.

Ранее бывшего депутата, а ныне блогера Нурлана Мотуева задержали за публикацию в соцсетях. Против него возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

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