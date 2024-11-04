Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека 4 ноября. Как пояснили в суде, следователь ГКНБ просил изменить меру пресечения Бекназарову на домашний арест, но судья отказал в этом.

По итогу суд отпустил политика под подписку о невыезде.

Азимбека Бекназарова задержали 12 сентября по подозрению в легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере. Затем политика заключили под стражу.

По данным спецслужб, Бекназаров причастен к хищению и растрате денег, изъятых в банковских ячейках и в Доме правительства во время апрельской революции 2010 года.

Сам Бекназаров говорил, что в 2010 году Генпрокуратура уже проверяла его по этому делу и ничего не нашла. По его словам, изъятые деньги были использованы тогда для стабилизации ситуации в стране, особенно на юге.

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