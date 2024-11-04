Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вновь призвал кыргызстанок рожать больше детей. Об этом он заявил на открытии детсада при Управлении ГКНБ города Нарын.

По его мнению, семьи в Кыргызстане должны быть многодетными. Ташиев считает, что кыргызстанкам следует рожать по пять-десять детей.

«У нас должно быть много детей. Девушки, келинки (невестка) должны рожать больше. […] Только тогда Кыргызстан будет развиваться. […] Безопасность государства зависит от численности населения. Если не будет расти население — будет сложнее обеспечивать безопасность. В мире происходят много изменений, а у всех соседних государств население больше, чем у нас. Поэтому давайте относиться к этому вопросу серьезно», — сказал он.

Ташиев заявил, что государство готово создать все условия для повышения рождаемости: построить детсады, школы и другие соцобъекты.

Также глава ГКНБ объявил о планах властей ввести материнский капитал для жителей высокогорных районов. По его словам, в отдельных регионах страны за четвертого ребенка будут выплачивать 100 тысяч сомов, за пятого — 600 тысяч, а за седьмого — миллион сомов.

«За восьмого и девятого ребенка будет выплата в 1,5 млн сомов, а за десятого — 2 млн сомов. Мы идем на такие меры не от хорошей жизни. […] Нарынская область полностью высокогорная. Значит, я надеюсь, население области в ближайшие годы резко вырастет. Некоторые воспринимают мои слова как шутку. Нет, это очень серьезная госпрограмма. Нам нужно быстро достичь населения в 10-15-20 млн человек. Тогда мы не будем волноваться за будущее страны», — подытожил он.

Глава ГКНБ уже обращался с подобным призывом ранее. В середине октября Ташиев на открытии детсада «Акылман» в Оше призвал жен сотрудников ГКНБ рожать больше детей «для развития Кыргызстана».

По данным Нацстаткома на 1 января 2024 года, население Кыргызстана составляло 7,1 млн человек.