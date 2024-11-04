В Джалал-Абадской области задержали кандидата в депутаты Токтогульского горкенеша Болотбека Дүйшеналиева. Как сообщили в областной милиции, ему предъявлено обвинение по статье о призывах к массовым беспорядкам (статья 278 УК КР).

Издание 24.kg пишет, что задержанного заключили под стражу до 22 ноября.

Сам Болот Дүйшеналиев в видеообращении, опубликованном в его соцсетях, заявил, что это «дело рук его политических оппонентов» и что его дело — «политический заказ». Он утверждает, что не призывал к массовым беспорядкам. Дуйшеналиев обратился к президенту и главе ГКНБ с просьбой взять его дело под личный контроль.

36-летний Дүйшеналиев на предстоящих выборах в местные кенеши выдвигается от партии «Эркин Эл».