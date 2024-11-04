Пользователя соцсетей Айтилека Орозбекова, задержанного накануне за публикации в соцсетях, водворили в СИЗО-1 до 1 января 2025 года. Такое решение вынес Первомайский райсуд Бишкека 2 ноября, удовлетворив ходатайство следователя ГСУ ГКНБ.

Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе суда, Орозбекову предъявлено обвинение в призывах к насильственному захвату власти с использованием СМИ или информационно–коммуникационных сетей (пункт 1 части 2 статьи 327 УК КР).

Представившийся другом задержанного на условиях анонимности сообщил «Азаттыку», что Орозбекова 1 ноября задержали сотрудники ГКНБ из-за видео, опубликованного в TikTok. В самой спецслужбе пока не комментировали этот случай.

«Его арестовали за видеоролики на канале «Время покажет» в TikTok. Однако сейчас на этом канале видеороликов нет. Ему официально сообщили, что задерживают за эти видео и за членство в партии “Бүтүн Кыргызстан”. Он мне так написал до того, как пришел его адвокат. Он преподавал в кыргызско-турецком “Анадолу”. Он недавно ушел оттуда и искал работу», — рассказал он.

По словам адвоката задержанного Исмаила Каримжанова, его подзащитный не признал вину и говорит, что никаких призывов не делал.

«Скоро [публикации] направят на экспертизу, чтобы выявить, были призывы или нет», — добавил он.

По словам родственников Айтилека Орозбекова, ранее он был помощником депутата Жогорку Кенеша Эрулана Кокулова на общественных началах, а позже стал членом оппозиционной партии «Бүтүн Кыргызстан».

В последние годы в Кыргызстане увеличилось число людей, подвергаемых уголовному преследованию по статьям «Массовые беспорядки», «Публичные призывы к насильственному захвату власти», «Насильственный захват власти» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

Дата-отдел «Клоопа» недавно опубликовал исследование, согласно которому за последние четыре года по этим статьям за решеткой оказались 140 человек. Среди них не только журналисты и политики, но также активисты и обычные пользователи соцсетей.