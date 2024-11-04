Подозревавшегося в призывах к массовым беспорядкам журналиста Адыла Акжол уулу теперь обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на адвокатессу Назик Ажымаматову.

По ее словам, первоначальные обвинения в отношении журналиста изменили после лингвистической экспертизы — она показала, что «в словах Акжол уулу нет призывов к массовым беспорядкам».

По этой причине обвинения по статье «Массовые беспорядки» заменили на обвинения по части 2 («Незаконное использование либо распространение личной или семейной тайны в произведении, при выступлении в средствах массовой информации либо ином публичном выступлении, а равно совершенные лицом с использованием своего служебного положения») статьи 190 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК КР.

Дело журналиста передали в Первомайский райсуд Бишкека. Первое заседание по его делу назначено на 19 ноября. Адыл Акжол уулу пробудет под стражей до 31 декабря.

В отношении журналиста также возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Житель Иссык-Кульской области обратился с заявлением в ГКНБ, в котором утверждал, что журналист вымогал у него крупную сумму денег за то, чтобы удалить видеоролик с его участием на YouTube-канале.

Адыла Акжол уулу задержали в начале августа. Его адвокатка рассказывала, что журналисту предъявили обвинение в призывах к массовым беспорядкам из-за группы в WhatsApp, которая была открыта из-за видео о смерти Айтурган Маматкуловой.