Представившись сотрудниками ГКНБ, неизвестные собирают личную информацию о двух журналистах расследовательского издания «ПолитКлиника». Об этом сообщили в самом издании.

По их данным, неизвестные пришли к близким родственникам редакторки Ырысбү Кылычбек кызы и в школу журналиста Адахана Аманатова, запрашивая их личные данные.

«Их личности не удалось установить. Редакция постарается получить информацию об этом от официальных органов», — добавили в издании.

В ГКНБ пока не комментировали эту информацию.

Ранее журналистка «Апреля» Юлия Кулешова также сообщала о том, что неизвестные собирают информацию о ее личной жизни. По ее словам, 29 октября двое неизвестных с удостоверениями сотрудников милиции расспрашивали сначала домкома о подробностях личной жизни журналистки, а потом пришли и к ее матери.

В «Апреле» допустили, что этот инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью Кулешовой. Редакция «Апреля» тогда обратилась к главе МВД Улану Ниязбекову с просьбой выяснить, действительно ли указанные лица являются сотрудниками органов правопорядка и с чем связано проведение указанных выше мероприятий. В МВД пока не комментировали этот случай.