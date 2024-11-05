Руководительница расследовательского издания «ПолитКлиника» Дильбар Алимова заявила о попытках неизвестных взломать аккаунты ее сотрудников. Она опубликовала в Фейсбуке подтверждающие скриншоты оповещений из Telegram.

«Мы очень обеспокоены этими вещами. Журналисты — не враги власти, мы просто предоставляем информацию обществу»,

— заявила Алимова.

Она напомнила, что ранее неизвестные люди, выдав себя за сотрудников ГКНБ, собирали личную информацию о журналистах издания. В спецслужбе пока не делали заявлений по этой ситуации.

Ранее журналистка «Апреля» Юлия Кулешова также сообщала о том, что неизвестные с удостоверениями сотрудников милиции собирают информацию о ее личной жизни. В «Апреле» допустили, что инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью Кулешовой. В МВД пока не комментировали этот случай.

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