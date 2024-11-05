Мигранты в РФ теперь могут проверить, числятся ли они в «черном» списке на сайте Центра трудоустройства граждан за рубежом — migrant.kg. Об этом на брифинге сообщил замминистра труда, соцобеспечения и миграции Бакыта Дарманкул уулу.

По его данным, в «черном» списке РФ на 1 октября числятся более 76 тысяч кыргызстанцев.

«Сейчас ведутся технические работы. Весь список потенциальных граждан, которые могут попасть в «черный» список, уже вносим в этот сайт. Если люди обнаружили себя там и у них есть возможность узаконить свое пребывание в стране, то есть шанс воспользоваться этим»,— сказал он.

Также Дарманкул уулу сообщил, что по линии правоохранительных органов КР также получен список граждан, находящихся в зоне риска. Этот список насчитывает более 70 тысяч человек. Он пояснил, что это те граждане, которые после въезда на территорию РФ допустили административные правонарушения.

По словам замглавы Минтруда всего за рубежом находятся 600 тысяч человек, из которых 334 тысячи человек трудятся в России.