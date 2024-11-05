Спикер Нурланбек Шакиев заявил, что Жогорку Кенеш на следующей неделе рассмотрит вопрос изменения гимна. Об этом он сказал во время поздравления журналистов с предстоящим профессиональным праздником.

Он отметил, что мнения общественности разделились после того, как озвучили инициативу об изменении нынешнего госгимна.

«Почему я поднял этот вопрос? Многие пытались сказать об этом, но не смогли. А я высказался и предложил. Надеюсь, на следующей неделе мы проведем специальную встречу и организуем открытый, прозрачный конкурс. В гимне не хватает слов о необходимости расти и развиваться ради своей страны — давайте добавим их и все»,

— заявил спикер ЖК.

Шакиев подчеркнул, что при исполнении гимна каждый кыргызстанец должен ощущать свою принадлежность к этому народу и к Родине.

«Не стоит делать из этого трагедию. Даст бог, изменим гимн. Не я один, а весь кыргызский народ, вся творческая интеллигенция — пускай будет услышан голос каждого. Гимн должен стать гимном будущего. Пусть он останется на тысячи лет, и больше мы не будем его менять»,

— заключил он.

Нурланбек Шакиев озвучил идею об изменении госгимна в конце октября. По его мнению, республика сейчас «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР.

Эту инициативу поддержали президент Садыр Жапаров и замглавы Кабмина Эдиль Байсалов.

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