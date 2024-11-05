Об этом «Клоопу» сообщила глава издания «ПолитКлиника» Дильбар Алимова. По ее словам, речь идет о журналисте Бектуре Оргубаеве.

По данным Алимовой, неизвестные расспрашивали односельчан Оргубаева о том, кто он такой и чем занимается. Сами они представляться не стали. Журналист же узнал об этом от своих друзей накануне.

Таким образом, Оргубаев — третий журналист издания, к родственникам и знакомым которого приходили за личной информацией. Ранее неизвестные, представившиеся сотрудниками ГКНБ, собирали информацию о редакторе Ырысбү Кылычбек кызы и журналисте Адахане Аманатове.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop