Спикер парламента Нурланбек Шакиев на награждении работников СМИ по случаю Дня информации и печати заявил, что рассмотрит ситуацию вокруг журналистов, находящихся в заключении.

«Все ошибаются […] Но это должно стать уроком для остальных. Мы должны знать, что такое ответственность. Мы все должны понимать, что неправильно осквернять чье-то достоинство. Особенно, когда речь идет о государстве. Поэтому я сейчас говорю, что мы, безусловно, рассмотрим эту проблему и, дай бог, возможно, решим в рамках закона»,

— сказал он.

Как пишет 24.kg, Шакиев напомнил, что президент на церемонии открытия «Ынтымак Ордо» отмечал, что новое здание администрации президента — символ «решимости, дружбы и стремления к развитию». Он согласился с главой государства, что «противоборствующие стороны должны объединиться».

10 октября Ленинский райсуд вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Так, главу проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы приговорили к шести годам лишения свободы, а акына Азамата Ишенбекова — к пяти. Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой дали три года пробации. Остальных фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления.

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