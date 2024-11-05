Глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление, по которому сельхозземли в айылных аймаках Багыш и Кок-Арт Сузакского района Джалал-Абадской области переведут в категорию «земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения». Об этом пишет издание Tazabek.

Общая площадь участка земель составляет 58,97 гектаров. Кабмин поручил госадминистрации Сузакского района ввести в сельхозоборот другие малопродуктивные земли и проследить за тем, чтобы они использовались по назначению.

В начале декабря 2023 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил жителям области, что в долине Кок-Арт построят крупный международный аэропорт. Позже, как писало издание Turmush, глава спецслужбы добавил, что на строительство аэропорта потратят около $400 млн.

По словам Ташиева, аэропорт расположится на более 350 гектарах земель вдоль альтернативной дороги Север–Юг.

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