Задержанного кандидата в депутаты Токтогульского горкенеша Джалал-Абадской области Болотбека Дүйшеналиева отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Запрос милиции о привлечении к ответственности Дүйшеналиева поступил в Токтогульский райизбирком только 4 ноября. Сейчас комиссия рассматривает это обращение.

Ранее в ЦИК заявили о нарушении прав Дүйшеналиева. По их словам, зарегистрированный кандидат не может привлекаться к уголовной ответственности. Его также не могут задержать или подвергнуть заключению под стражу до официальных результатов выборов.

Тогда в ЦИК отметили, что исключительными случаями считаются те, когда кандидата ловят с поличным либо территориальная избиркомиссия дает согласие на арест. На момент задержания Дүйшеналиева запроса от милиции не поступало, добавили там.

Накануне стало известно о задержании 36-летнего Болотбека Дүйшеналиева. Ему предъявлено обвинение по статье о призывах к массовым беспорядкам. На предстоящих выборах в местные кенеши он выдвигается от партии «Эркин Эл».

Сам Дүйшеналиев в опубликованном в соцсетях видеообращении заявил, что это «дело рук его политических оппонентов» и что его дело — «политический заказ». Он утверждает, что не призывал к массовым беспорядкам. Дуйшеналиев обратился к президенту и главе ГКНБ с просьбой взять его дело под личный контроль.

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