Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал соглашение с Кабмином КР о списании внешнего госдолга Кыргызстана перед страной.

Глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков отметил, что взамен кыргызская сторона должна будет реализовать проекты «зеленой экономики». По его словам, у Кыргызстана оставался долг перед Турцией в $58,8 млн.

«Садыр Жапаров уже выступал с инициативой по замене внешнего долга «зеленой экономикой» и обратился к государствам-партнерам и финансовым организациям […] Президент Турции поддержал эту инициативу»,

— написал он на своей странице в Фейсбуке.

Глава Турции прибыл с официальным визитом в Кыргызстан 4 ноября. По данным пресс-службы президента КР, стороны подписали ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, природы, энергетики и миграции.

Ранее Садыр Жапаров не раз призывал страны и международные финансовые организации использовать механизм по обмену долга на «зеленую экономику», чтобы помочь развивающимся странам бороться с изменением климата.

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