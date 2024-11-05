Депутат парламента Дастан Бекешев инициировал законопроект, которым предлагает ввести штрафы в Кодекс о правонарушениях за несоблюдение «строительных норм доступности» для людей с инвалидностью. Документ вынесен на общественное обсуждение.

По словам автора законопроекта, для того, чтобы обеспечить доступную инфраструктуру, нужно установить максимальные штрафы для проектировщиков, стройкомпаний и ответственных лиц.

Согласно документу, штраф для физлиц составит 20 тысяч сомов, тогда как для юрлиц — 200 тысяч.

«Несмотря на предписания законодательства и строительных норм [об условиях для людей с инвалидностью], здания и многоквартирные дома строятся без учета потребностей ЛОВЗ»,

— сказал нардеп.

Бекешев отметил, что сами органы местного самоуправления в объявлении тендеров на строительство дорог и пешеходных зон «забывают» указывать необходимость инклюзивной инфраструктуры. Тем временем другие органы отдают в эксплуатацию школы и детсады, в которых нет условий для инклюзивного образования.

«Это приводит к тому, что Минобразования не может внедрить инклюзивное образование, а центры обслуживания вынуждены обслуживать людей с инвалидностью на дому и затрачивать на это еще больше средств»,

— говорится в справке-обосновании.

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