Кабмин подписал распоряжение, которым одобрил проект Меморандума о сотрудничестве с предприятием China Road And Bridge Corporation in Kyrgyzstan для развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом пишет издание Tazabek.

Согласно меморандуму, железную дорогу, которая сейчас проходит через Бишкек, перенесут за пределы города. Вместо железнодорожных путей в столице построят скоростную дорогу со съездами на пересекаемые улицы.

Авторы документа отметили, что стороны должны взаимодействовать с «общественными организациями и экспертным сообществом».

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев имеет право подписывать меморандум от имени Кабмина, вносить свои изменения и дополнения, но «не принципиального характера».