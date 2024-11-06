Об этом сообщил министр культуры Алтынбек Максутов на XI саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.

По его словам, накануне страны подписали соглашение о сотрудничестве в области аудиовизуального производства.

«Это позволит нам сотрудничать с Турцией в создании фильмов, видеоматериалов и сериалов […] Недавно мы заключили подобное соглашение и с Италией»,

— напомнил Максутов.

Глава Минкульта отметил, что ежегодно власти Кыргызстана выделяют все больше денег на развитие киноиндустрии. В этом году финансирование составит 1 млрд сомов.

«В 2025 году мы планируем строительство съемочных павильонов, что расширит наши возможности для сотрудничества и обмена опытом с иностранными партнерами. Турция, известная своими популярными сериалами, станет для нас важным партнером»,

— добавил министр.

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