Об этом сообщил министр культуры Алтынбек Максутов на XI саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.
По его словам, накануне страны подписали соглашение о сотрудничестве в области аудиовизуального производства.
«Это позволит нам сотрудничать с Турцией в создании фильмов, видеоматериалов и сериалов […] Недавно мы заключили подобное соглашение и с Италией»,
— напомнил Максутов.
Глава Минкульта отметил, что ежегодно власти Кыргызстана выделяют все больше денег на развитие киноиндустрии. В этом году финансирование составит 1 млрд сомов.
«В 2025 году мы планируем строительство съемочных павильонов, что расширит наши возможности для сотрудничества и обмена опытом с иностранными партнерами. Турция, известная своими популярными сериалами, станет для нас важным партнером»,
— добавил министр.
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