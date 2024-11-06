В соцсетях распространилось видео скандала, разразившегося в столичной школе №57 между матерью ученика и учительницей истории. На нем женщина перед всем классом отчитала педагога и довела ее до слез.

«Ты кто такая? […] Ты не имеешь права таким тоном разговаривать с моим ребенком. Ты просто учительница […] Я тебе в матери гожусь! Невоспитанная, еще учительницей работаешь. Я еще с тобой поговорю в министерстве!»

— пригрозила женщина педагогу.

На видео учительница вернула деньги матери ученика. Педагог пояснила изданию 24.kg, что женщина потребовала вернуть ей 300 сомов, которые ранее передала на подарок ко Дню учителя.

По словам учительницы, мальчик перевелся в школу в конце сентября. Конфликт произошел из-за того, что она отругала ученика за то, что тот «обижал девочек и бил их». Он расплакался.

«Позже он подрался с другим мальчиком, но мне об этом не сказал, а пожаловался маме, что я ругаю его и довожу до слез. Когда я позвонила женщине, чтобы она принесла наконец-то документы мальчика, та начала возмущаться, что я постоянно придираюсь к ее сыну»,

— сказала она и добавила, что после этого мать ученика пришла в школу и стала жаловаться директору.

На этот инцидент отреагировало Минобразования. Там подчеркнули, что оказывать давление на учителей и подрывать их авторитет — недопустимо. Ведомство призвало родителей учащихся относиться к педагогам с уважением.

Также в министерстве сообщили, что администрация школы совместно с Департаментом образования мэрии обратились после этой ситуации в соответствующие госорганы.

Сама же учительница, по данным 24.kg, не выдержала давления и уволилась в начале ноября.