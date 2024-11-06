Захваченный в феврале завод железобетонных изделий «Кум-Шагыл» в Бишкеке перешел в собственность Управделами президента Кыргызстана. Об этом свидетельствуют документы Госагентства по земельным ресурсам. Переход прав на землю и здания завода оформили несмотря на то, что акционеры завода отказались передавать свои акции ведомству Каныбека Туманбаева и, по данным Минюста, юрлицо все еще принадлежит им.

Согласно выписке прав на недвижимое имущество (есть в распоряжении «Клоопа»), 20 августа 2024 года мэрия Бишкека забрала завод себе на баланс на основании решения Административного суда Бишкека. 4 сентября, на основании своего постановления, мэрия города передала завод Управлению делами президента Садыра Жапарова в бессрочное пользование.

Как уже писал «Клооп», завод ЖБИ «Кум-Шагыл», расположенный в южной части Бишкека рядом с гравийным карьером, был основан в 1965 году. Он специализировался на поставках сборных железобетонных конструкций для ирригационных систем, «Кыргыз Темир Жолу», энергетиков, промышленности и гражданского строительства. Сразу после распада СССР, в 1993 году, трудовой коллектив предприятия акционировал его. Землю под заводом акционеры сначала арендовали у мэрии Бишкека, а в 2005 году приватизировали как неотделимую часть имущественного комплекса. Карьер по добыче гравия оставался в аренде.

Как утверждают работники «Кум-Шагыла», на протяжении десятилетий его продукция пользовалась спросом в Кыргызстане и за его пределами, предприятие приносило прибыль. Однако в 2021 году, как рассказали «Клоопу» акционеры, одного из них вызвали в Управление делами президента и предложили подарить 17 тысяч кубометров железобетона для строительства новой резиденции Садыра Жапарова. Бесплатно изготовить бетон на сумму около $500 тысяч завод не мог, это превышало его годовую прибыль. В качестве компромисса акционеры предложили чиновникам оплатить хотя бы цемент, входящий в состав железобетона. Но те отказались и «подарок» не состоялся.

После этого «Кум-Шагыл» начали изводить проверками, а мэрия Бишкека стала без объяснений затягивать продление договора об аренде карьера (хотя лицензия на добычу гравия у завода была на много лет вперед). Вскоре выяснилось, что муниципалитет передал карьер Управделами президента. А затем прокуратура и ГКНБ начали оспаривать право завода и на его собственную землю.

Суды шли несколько лет. Главному акционеру Владимиру Попову и его семье угрожали. Высокие чиновники приезжали на частное предприятие и пытались без всяких законных оснований выгонять оттуда владельцев и сотрудников. Переписать чужой завод на мэрию заставляли даже гендиректора, но нотариус отказалась заверять ничтожную сделку.

8 февраля 2024 года завод, при личном участии мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, главы Госстроя Нурдана Орунтаева и управляющего делами президента Каныбека Туманбаева, был оцеплен милицией и захвачен силой.

Параллельно чиновники вели охоту на акционеров «Кум-Шагыла». Но собрать их вместе и заставить отдать акции не смогли. В итоге на права собственности махнули рукой и постановлением Арбитражного суда города Бишкек от 20 августа завод передали мэрии. А та — Управделами президента.

Подробнее о том, как чиновники захватывали предприятие, читайте в нашем расследовании «Личный рейдер президента».