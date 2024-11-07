Об этом глава Кабмина Акылбек Жапаров заявил 7 ноября на пресс-завтраке с представителями СМИ в честь Дня информации и печати.
Он поздравил журналистов с профессиональным праздником.
«Верю, что в эпоху технологий ваша роль будет только возрастать. Искусственный интеллект не заменит человеческое понимание, интуицию и способность к эмпатии — те качества, которые делают журналистику поистине уникальной»,
— сказал глава Кабмина.
Жапаров призвал журналистов «формировать позитивный имидж Кыргызстана» как страны, привлекательной для туристов.
«Давайте писать о нашей стране в позитивном ключе и стараться поменьше акцентировать внимание на негативных новостях»,
— заявил глава Кабмина.
Акылбек Жапаров не раз выступал с подобными заявлениями. В 2018 году, будучи депутатом парламента, он даже предложил запретить публиковать негативные новости на русском языке и в интернете для привлечения туристов. В 2022 году Жапаров заявил, что «плохие новости» вредят туризму, и привел в пример изнасилование девочки-подростка двумя милиционерами.
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