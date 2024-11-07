Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков ответил на заявления находящегося в колонии активиста Мелиса Аспекова.

Орунбеков заявил, что почти за 30-летний срок Кыргызстан получил от месторождения Кумтор лишь $101 млн дивидендов — а с 2022 года, по его словам, республика получила $291 млн дивидендов.

«По логике Мелиса Аспекова и его заказчиков Кумтор все еще должен был оставаться в руках иностранцев. Иностранная компания проработала на Кумторе 30 лет и какую прибыль мы увидели? 424 тонны золота выкопала, а нам всего лишь $101 млн дивидендов было»,

— сказал он.

Он подчеркнул, что переход Кумтора под госуправление «был мечтой каждого кыргыза».

«Но ни у одной власти и правительства не хватило политической воли и возможности этого сделать. Поэтому ложь Мелиса Аспекова и ему подобных аферистов ничего не стоит. Они пытаются изменить мнение народа и вызвать недовольство лживыми слухами, что якобы Садыр Жапаров ворует, что разворовал миллиарды денег»,

— считает глава пресс-службы президента.

Орунбеков напомнил о строительстве сотни школ в год, отметив, что «таких показателей не было в Кыргызстане даже в цветущие годы Советского Союза».

В завершение он добавил, что главное, на что опирается команда Жапарова, — простой народ.

«Наши враги — коррупционеры, воры, бандиты, а также политики, которые не желают мира. Президент опирается только на Бога и на простой народ. Поэтому призываем не верить подобным как Мелис Аспеков, неоднократно осужденному, обвиненному в мошенничестве»,

— заключил Орунбеков.

Ранее в сети распространились видеоролики бывшего сторонника Садыра Жапарова — Мелиса Аспекова. В них активист рассказывал о признавшемся в коррупции экс-таможеннике Райымбеке Матраимове, убийстве кримавторитета Камчы Кольбаева и президенте. Также Аспеков говорил о руднике Кумторе. По его мнению, соглашение с Centerra Gold по Кумтору было невыгодным для Кыргызстана.