Президент Садыр Жапаров поздравил представителей СМИ с Днем информации и печати.

Он отметил, что правильное, точное и объективное информирование играет важнейшую роль в создании сознательного общества. И с этой точки зрения, по словам главы государства, роль журналистов бесценна.

«Ваша профессия требует внимательности к каждому слову, тщательной проверки фактов и особого акцента на объективность. Ведь каждая публикация, выпуск, репортаж, даже самое короткое сообщение, не только влияет на мировоззрение отдельного гражданина, но и играет значительную роль в формировании общественного мнения, затрагивая чувства людей по отношению к происходящим к событиям»,

— заявил президент.

Жапаров добавил, что «высоко ценит приверженность и стремление журналистов объективно освещать события на пути к построению нового Кыргызстана».

Этот год сопровождался массовыми арестами журналистов, судебными процессами и блокировками изданий. Медиасообщество и международные организации подчеркивают, что свобода слова в Кыргызстане «значительно ухудшилась» и усилилось давление на СМИ.

Тем временем власти уверяют, что свобода слова в стране существует и будет существовать и дальше.

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