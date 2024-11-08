Об этом сообщили в МВД РФ, комментируя открытие представительств МВД Кыргызстана в российских городах.

В ведомстве напомнили, что взаимодействие между органами правопорядка осуществляется на основе межправительственного соглашения от 20 июня 2017 года, которым предусматривается взаимное открытие представительств компетентных органов в сфере миграции.

«Численность сотрудников этих представительств устанавливается по согласованию сторон, а их отделения могут быть открыты в нескольких городах. Этим же соглашением регламентирован функционал представительств. Их сотрудники не имеют полномочий на выполнение задач по обеспечению правопорядка, расследованию и раскрытию преступлений. Основная их задача — оказание содействия гражданам своих стран, в том числе по вопросам переселения из КР в РФ и из РФ в КР», — отметили в российском МВД.

В ведомстве добавили, что сотрудники МВД КР прибыли в Россию в дипломатическом ранге советников и секретарей в составе Посольства КР в РФ.

Накануне МВД Кыргызстана открыла свои представительства в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске «для содействия в вопросах защиты прав и интересов, принятия мер по профилактике преступлений, недопущению противоправных действий со стороны наших [кыргызстанских] соотечественников». Отдельно кыргызские милиционеры будут следить за оборотом наркотиков в городах России, в который, как говорится в сообщении МВД, вовлечены граждане КР. Также они будут решать вопросы, связанные с 72 тысяч кыргызстанцев, проживающих в России без разрешений на пребывание.