Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) потребовали объяснений от МВД КР по поводу хакерских атак и попыток сбора личной информации о журналистах изданий «ПолитКлиника» и «Апрель» неизвестными. В RSF осудили эти действия.

Ранее стало известно, что люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ, собирали личную информацию о сотрудниках издания «ПолитКлиника» Ырысбү Кылычбек кызы, Адахане Аманатове и Бектуре Оргубаеве.

С тем же столкнулась и журналистка «Апреля» Юлия Кулешова. По ее словам, 29 октября двое неизвестных с удостоверениями сотрудников милиции расспрашивали сначала домкома о подробностях ее личной жизни, а потом пришли и к ее матери.

Также ряд журналистов сообщили о попытках взлома их аккаунтов в соцсетях.

В ГКНБ и МВД пока никак не прокомментировали эти инциденты, о которых сообщили журналисты.