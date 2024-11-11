Об этом блогер сообщил на своей странице в соцсетях. В прикрепленном судебном уведомлении говорится, что заседание по его делу назначено на 12 ноября.

«Судебное заседание по предложению заменить штраф на лишение свободы в связи с отказом Али Эргешова от выполнения наказания в виде штрафа назначено на 12 ноября 2024 года в 17:00»,— говорится в уведомлении.

На YouTube-канале Али Эргешова 144 тысячи подписчиков. Его задержали в 2024 году по делу о «Хулиганстве». Сам Эргешов заявлял, что это связано с его «профессиональной деятельностью». 15 февраля Джалал-Абадский горсуд освободил блогера под домашний арест, оштрафовав его на 70 тысяч сомов.