Комитет парламента по соцполитике на заседании 11 ноября одобрил во втором чтении поправки в закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике».

Документом предлагается запретить руководителям госбольниц одновременно работать в частных клиниках. Инициаторы поправок — депутаты Айсулуу Мамашова, Нилуфар Алимжанова, Аида Исатбек Кызы и Бахридин Шабазов.

По мнению авторов документа, такая мера поможет снизить количество коррупционных схем, повысить доверие общества к врачам и улучшить качество медицины.

Они отмечают, что главы госбольниц, работая одновременно в частных клиниках, могут сталкиваться с ситуациями, когда их личные интересы противоречат интересам общества и пациентов, а также интересам государства в области здравоохранения.

По данным Минздрава, в Кыргызстане 193 госмедучреждения.

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