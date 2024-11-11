Сотрудники Минтруда привлекли малоимущих и безработных жителей Алайского района Ошской области к оплачиваемым работам. Так, 1 195 кыргызстанцев поучаствовали в проекте министерства «Продукты в обмен на труд».

В ведомстве сообщили, что жители района провели монтаж водопроводных труб, построили габионные сетки, мосты, водохранилища и рыбные пруды. Также они укрепили побережье, заасфальтировали пешеходные дорожки и вырыли каналы.

За участие в «социально значимых работах» (как пишет Минтруда — Прим. ред.) люди получили 300 кг муки, 30 литров масла и более $327 тысяч.

В министерстве вместе с тем отметили, что 15 переселившихся памирских кыргызов обучили швейному делу и вождению.

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