Депутатка Аида Исатбек кызы заявила об антисанитарных условиях в Республиканской клинической инфекционной больнице. О жалобах самих пациентов она сообщила на парламентском комитете по соцполитике 11 ноября.

Исатбек кызы напомнила, что ранее в соцсетях распространилось видео, снятое пациенткой больницы. На нем женщина показала, как новые шприцы лежат в одном медицинском лотке с использованными.

«Ко мне все еще обращаются пациенты […] На видео видно — сплошная антисанитария. Это же инфекционная больница, туда пациенты ходят, чтобы вылечиться, но подхватывают другую инфекцию»,

— возмутилась она.

Депутатка призвала главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева предпринять меры и разъяснить медработникам санитарные правила. Министр ответил ей, что уже поручил своему заместителю провести проверку.

Накануне в инстаграм-паблике black_list.kg опубликовали видео матери, которая лежала с ребенком в инфекционной больнице. По ее словам, медсестра положила все шприцы в один медицинский лоток вместо того, чтобы класть каждый в отдельный лоток.

«Сейчас вы сделали укол моему ребенку так, что отлетел катетер. Вы его [шприц] бросили сюда [в лоток], взяли оттуда второй шприц и сделали укол второму ребенку […] Вы знаете, что так передается гепатит? […] Шприцы трех детей лежат в одном лотке, а не в разных»,

— возмутилась женщина.

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