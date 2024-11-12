Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев, свергнутый в результате революции 2005 года, 10 ноября дал интервью «Российской газете». В нем он заявил, что вернется в Кыргызстан после завершения научной работы в России.

Акаев считает, что в «тюльпановой революции» 2005 года были задействованы преступные силы при поддержке США. По его словам, он в тот период стал неугодным для США: за размещение российской авиабазы в стране в 2003 году и за отказ размещения американского разведывательного самолета «Авакс» в аэропорту «Манас» в 2004 году.

«Экспертами назывались разные суммы от $10 млн до $50 млн. Так что США «тюльпановая революция» стоила довольно дешево, а вот народу Кыргызстана она обошлась очень дорого: почти 15 лет нестабильности и хаоса, а также экономического застоя. Эти годы в народе справедливо называют «потерянным десятилетием»», — сказал Акаев.

Он заявил, что в 2005 году Кыргызстан был «стабильным и благополучным государством, успешно реформированным в политическом, экономическом и духовном отношениях».

Но, по его словам, госпереворот, организованный «группой заговорщиков во главе с Бакиевым, Отунбаевой и Атамбаевым», оказал негативное влияние на политическую ситуацию в стране на многие последующие годы.

«Последним моим решением в тот день был приказ: «Не стрелять ни при каких обстоятельствах!» Я не считал возможным применять оружие против своих соотечественников, втянутых в авантюру провокаторами и заговорщиками при поддержке посольства США в Кыргызстане», — заявил он.

В завершение Акаев вновь отметил, что добровольно сложил с себя полномочия президента, «чтобы не создавать кризиса безвластия и дать возможность своему народу избрать нового президента».

Это не первое высказывание Акаева по поводу «тюльпановой революции». В 2019 году он заявил, что большинство участников протеста были «представителями криминалитета» — ему якобы сообщили об этом, кроме того, «это было видно».

При этом в 2021 году он извинился перед кыргызстанцами за то, что «не смог передать власть конституционным путем». Акаев продолжает настаивать, что «его семья не вмешивалась в государственные дела».

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.