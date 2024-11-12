Накануне на детской площадке во дворе одного из домов Бишкека мужчина ударил бывшую жену, а затем схватил ее за волосы и поволок по земле.

В УВД Ленинского района сообщили «Клоопу», что инцидент произошел около 9 вечера. Пострадавшая обратилась с заявлением в милицию. По ее словам, на детской площадке бывший муж угрожал ей дальнейшей физической расправой.

Сотрудники милиции доставили 34-летнего мужчину в РУВД. На него составили протокол по статье о семейном насилии (Кодекса КР о правонарушениях). Его водворили в камеру временного пребывания.

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