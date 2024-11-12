Минкультуры инициировало внеплановую проверку на телеканале Next TV на основании жалобы от некоего гражданина. Информацию об этом «Клоопу» подтвердил генпродюсер телеканала Дмитрий Ложников.

По его словам, ведомство направило им жалобу некоего Санжара Адылбек уулу. Автор письма утверждает, что телеканал распространяет «негативную и иногда недостоверную информацию», которая может спровоцировать «протестные настроения».

«По своей риторике эти обвинения напоминают те месседжи, которые мы читаем в комментариях со стороны фабрик троллей. В частности, речь идет о том, что телеканал якобы освещает позитивные новости в негативном русле»,

— сказал Ложников.

Автор письма отметил, что телеканал транслирует программы зарубежных и местных проектов с «иностранным финансированием». Речь шла о «Настоящем времени», «Азаттык Медиа» и расследовательских редакциях «ПолитКлиника» и «Т-Медиа».

Кыргызстанец попросил проверить телеканал якобы из-за нарушения закона о теле- и радиовещании. По его словам, Next TV нарушает норму, согласно которой телеканалы 50% времени должны вещать на госязыке.

«Полтора года назад уже проходила плановая проверка со стороны Минкультуры. У нас все было в порядке с контентом. С тех пор доля контента [на госязыке] только растет […] Мы оставляем за собой право предполагать, что эта проверка — очередная попытка закрыть канал»,

— заявил Ложников.

Генпродюсер Next TV отметил, что если Минкультуры выявит нарушения по контенту на госязыке, то в первый раз ведомство может выдать телеканалу только предупреждение.

Тем временем владелец телеканала и оппозиционный политик Равшан Джеенбеков заявил в соцсетях, что расценивает действия министерства как «специально организованное давление на независимое медиа» и на него самого.