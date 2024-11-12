Активисты сообщили, что в столице с 4 ноября после окончания XI саммита Организации тюркских государств троллейбусы так и не появились на дорогах.

Члены инициативы «» предположили, что мэрия Бишкека и не собиралась выпускать троллейбусы на линии после завершения саммита.

«Ситуация с транспортом в Бишкеке, несмотря на закупку большой партии автобусов, ухудшается. Мэрия всячески пытается отказаться от единственного на данный момент экологически чистого, комфортного вида транспорта в нашем городе — троллейбусов»,

— заявили активисты.

В мэрии же сообщили «Клоопу», что движение троллейбусных маршрутов приостановили из-за саммита — «так как троллейбусы во время проведения подобных мероприятий часто выходили из строя и создавали заторы на дорогах».

Также в ведомстве отметили, что сейчас в двух троллейбусных депо идет капитальный ремонт. На деньги Азиатского банка развития там устанавливают электрозарядные устройства (для электробусов — Прим. ред.).

«На сегодня в столице работают более 1200 автобусов по 56 маршрутам с интервалом движения — 10 минут в среднем. На замену троллейбусных маршрутов запускаются новые автобусные линии»,

— сказали в муниципалитете.

Однако активисты подчеркнули, что сам АБР планировал поставку электробусов в дополнение к троллейбусам, а не на их замену.

Ранее инициатива «» вместе с международным экспертным сообществом ученых по транспорту уже обращалась к президенту и мэру Бишкека. В открытом письме они призвали власти сохранить экологичный транспорт из-за опасности загрязнения воздуха в столице.

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их 120 электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов. 29 августа депутаты БГК одобрили передачу 100 троллейбусов городу Ош.