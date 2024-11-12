В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина подходит к двум девушкам и бьет одну из них в лицо.

Брат пострадавшей сообщил изданию 24.kg, что инцидент произошел 1 ноября возле пересечения улиц Медерова и Байтик Баатыра.

По его словам, незнакомец сломал его сестре нос. В больнице зафиксировали перелом как последствия автонаезда. 4 ноября брат девушки написал заявление в милицию, однако там до сих пор не предприняли мер, заявил он.

«Все это время следователь был то на каком-то оцеплении из-за приезда президентов других стран, то вообще не [был] в городе. Когда я возмутился его бездействием, он отправил голосовое сообщение, что не мне его учить как работать», — рассказал мужчина.

В УВД Октябрьского района сообщили «Клоопу», что по этому факту начата доследственная проверка. Самой пострадавшей назначили судмедэкспертизу.

Там отметили, что милиционеры устанавливают местонахождение подозреваемого для его задержания. Руководство милиции взяло это дело на контроль.

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