Депутат парламента Дастан Бекешев сообщил в своем телеграм-канале, что законопроект о штрафах за клевету и оскорбления в СМИ и интернете сняли с повестки и перенесли на следующее заседание комитета ЖК по правопорядку.

Нардеп отметил, что парламентарии предложили снизить штрафы с 100 тысяч сомов до 20 тысяч для физлиц, для юрлиц — с 200 тысяч сомов до 60 тысяч. Сам Бекешев предложил снизить штрафы до 1000 сомов.

«Предлагают сделать такую “скидочку” для граждан […] На самом деле это тоже немаленькие суммы. Я [ранее] предлагал ко второму чтению вообще сделать штрафы в 1000 сомов. Потому что цель — наказать, а не просто сделать человека бедным. Да и вообще я, честно говоря, противник этого законопроекта, но попытался найти здесь золотую середину […]»,

— сказал он.

Бекешев отметил, что депутаты также предложили лишить Минкультуры полномочия самим рассматривать, что является клеветой и оскорблением, а что — нет. По его словам, полномочия обращаться в суд для наложения штрафа хотят передать правоохранительным органам.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры.

Согласно документу, за оскорбление в СМИ или в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. Такой же штраф хотят ввести и за клевету в СМИ и интернете. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop