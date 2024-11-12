Верховный суд рассмотрел иск Жоомарта Карабаева о его увольнении из Национальной академии наук и оставил в силе решение Бишкекского горсуда, отказав в удовлетворении требований истца. Об этом в Фейсбуке сообщила правозащитная организация «Кылым Шамы».

Карабаев подавал иск, оспаривая законность своего увольнения. 5 февраля Ленинский райсуд отклонил его требования, а 17 апреля Бишкекский горсуд оставил это решение без изменений.

Сам Карабаев утверждает, что его увольнение связано с отказом писать судебные экспертизы под диктовку силовиков и критикой в адрес бывших коллег, которые согласились это сделать.

Жоомарта Карабаева задержали в июле этого года. Ему предъявили обвинения по статье о призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами. 31 октября Первомайский райсуд отпустил Карабаева под подписку о невыезде.

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